Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso aprovou plano e orçamento para 2018

A Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso aprovou, por maioria, o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018, documento apresentado pelo presidente da câmara, Avelino Silva, aos deputados municipais.

O autarca classificou o documento previsional como “realista e com responsabilidade financeira”, considerando que traduz o cumprimento dos compromissos assumidos com os povoenses.



“Não vai agradar a todas as forças políticas certamente, mas tenho a certeza de que, em muitos pontos, ele reflecte o que todos defendemos para o desenvolvimento do nosso concelho”, salientou o edil.

Resumidamente, 2018 será um ano de pagamento de protocolos de delegação de competências das obras realizadas pelas Ju ntas de Freguesias, que ascendeu a 2,5 milhões de euros, de forte realização das obras do quadro comunitário, de planeamento e de preparação de projectos das obras a iniciar nos próximos anos do mandato.



Na Assembleia, o edil referiu que este ano ficará marcado “pelo forte investimento em obras fundamentais para o desenvolvimento do concelho”, dando exemplos como a requalificação urbana, a ampliação dos espaços verdes, a requalificação da Escola Gonçalo Sampaio, o investimento na rede de água e saneamento. “Num ano onde habitualmente se está a pagar as dívidas do mandato anterior, na Póvoa de Lanhoso estaremos com obra no terreno por todo o concelho, realizando um dos maiores orçamentos dos últimos mandatos”.

