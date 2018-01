Beatriz é bebé do ano de Viana do Castelo

No momento que batiam as doze badaladas, Beatriz Castelo Moreira, já espreitava um mundo novo. O relógio marcava 00.01 horas e a primeira bebé do ano nascia, de cesariana, na maternidade da USLAM - Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Com um peso considerável de 3,625 gramas e 47 cm de comprimento, Beatriz é uma bebé saudável e resolveu ‘pregar’ uma partida aos pais, antecipando dois dias a data prevista do parto (2 de Janeiro) e marcar para sempre a noite de passagem-de-ano.



Para Rosa Castelo não há palavras para descrever o sentimento de ser mãe pela primeira vez. Também o pai - Paulo Moreira - que passou a meia-noite nos corredores do hospital, descreve “um sentimento que ouvimos falar muitas vezes, mas que quando sentimos é completamente diferente. Não dá para descrever com palavras. É um conjunto de emoções muito forte. É fantástico”.

No topo da lista de desejos para 2018, está a Beatriz. “As nossas vidas e os nosso objectivos estão centrados na nossa filha e que lhe possamos dar um crescimento saudável e feliz”, confessaram os pais da Beatriz.



Paula Pinheiro, directora do serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Unidade de Saúde Local do Alto Minho (USLAM) - Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, conta que, contrariamente ao habitual, o dia 31 de Dezembro e o 1 de Janeiro “foram bastante atribulados. Não é costume a passagem-de-ano ser tão atribulada como este ano”.



Paula Pinheiro contou ainda ao ‘Correio do Minho’ que quando se preparava para se juntar à restante equipa que se encontrava de serviço para os festejos de passagem-de-ano, “Rosa Castelo deu entrada na urgência, já em trabalho de parto”.

A médica contou que Beatriz nasceu de cesariana, devido à sua posição sentada e facto de Rosa ser mãe pela primeira vez.



Maternidade reclama bloco operatório



Em ano de cinquentenário da Maternidade da Unidade de Saúd e Local do Alto Minho (USLAM) - Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, Paula Pinheiro, directora do serviço de Ginecologia e Obstetrícia, gostaria de ver concretizado o desejo, em 2018, do bloco operatório no bloco de partos.



“É um défice que nós temos. Precisamos de dar esse salto. Seria importante termos alguns apoios para o conseguir fazer. Vamos procurar que alguém olhe para nós e nos ofereça um presente e faça uma remodelação do bloco de partos”, afirmou Paula Pinheiro, reconhecendo as restrições orçamen- tais, mas o “hospital merece este prémio. Ao nível da tutela pedimos que olhem para nós porque temos resultados excelentes. Os nossos cuidados em termos de mortalidade são óptimos, temos uma boa neonatologia. Temos feito um belíssimo trabalho. Penso que merecemos ter um prémio e passar a ter aquilo que qualquer maternidade deve ter e os portugueses do Alto Minho também têm direito a um bloco de partos com bloco operatório”.



Segundo Paula Pinheiro, o espaço já existe, é necessário financiamento para o adaptar e dotá-lo dos equipamentos necessários. Segundo a responsável, o hospital tem vindo a melhorar o serviço, dotando de condições para as grávidas, acompanhantes e para os bebés. “Temos feito algumas remodelações. Há quatro anos é permitido o pai ou uma pessoa significativa acompanhar a grávida durante o internamento até ao momento do parto. Todos os quatros têm casa de banho. Este ano passamos a ter todo o acompanhamento do bebé e da grávida na mesma unidade”.



A maternidade realiza, em média, 1500 partos por ano. A directora de serviço da ginecologia sublinha que o objectivo é aumentar o número de partos. “Nós temos essa vontade, temos condições na maternidade para receber os bebés de uma forma agradável e clinicamente também temos as condições científicas e técnicas e aquilo que esperamos é que aumente o número de partos porque precisamos de mais gente para fazermos de Portugal um país melhor”.

