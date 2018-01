Paredes de Coura cria habitação a custos controlados para fixar jovens

A Câmara Municipal de Paredes de Coura vai promover a construção de habitação a custos controlados, com a criação de 15 a 20 fogos habitacionais, representando uma capacidade de alojamento de aproximadamente 80 pessoas (20 famílias).



Em comunicado, a câmara liderada por Vítor Paulo Pereira explica que com esta medida procura “sustentar a fixação de jovens e assegurar disponibilidade de mão de obra para uma indústria em crescimento”, como se constata pelo aumento de 700% do volume de bens produzidos para exportação e à frente dos 85 concelhos que compõem a Região Norte, mas também pelo facto de duas das mais dinâmicas empresas de Paredes de Coura terem sido recentemente distinguidas pela excelência.



“Além do direito constitucional, a habitação é fundamental para suportar o crescimento industrial como é indispensável para fixar e captar talento”, sustenta o presidente da Câmara de Paredes de Coura, reforçando a ideia que pretende que os jovens no início de vida tenham acesso a habitação a bom preço, com qualidade, conforto, design e gosto.



“Queremos estimular o emprego ligado à tecnologia e à inovação. E este projecto é um grande estímulo a quem deseja viver e trabalhar em Paredes de Coura: uma terra criativa; uma terra que gosta do risco, que gosta de perder o equilíbrio e que sabe e sente para onde corre o futuro”, argumenta o autarca.



O reconhecido crescimento industrial também trará em breve a ambicionada ligação à A3, pelo que Vítor Paulo Pereira não tem dúvidas que ao promover a construção de habitação a custos co ntrolados vai criar condições favoráveis à “captação de emprego tecnológico”, que associado à reconhecida “vitalidade cultural” fará desta vila no coração do Alto Minho “um território atractivo para jovens licenciados”.



É partindo destes pressupostos que Paredes de Coura quer fixar jovens, dando também resposta à crescente procura de habitação que se tem vindo a verificar no concelho. Aproveitando um conjunto de apoios administrativos e benefícios fiscais, a implementação de um projecto de habitação a custos controlados tem como objectivo colocar no mercado habitações com preços de venda claramente mais baixos que a oferta privada convencional. Desta forma, pretende-se possibilitar e incentivar a compra de habitação própria permanente, ou alargar o mercado de arrendamento, às famílias com menor poder aquisitivo, tanto para a população residente como para as pessoas que se queiram fixar no concelho.



A mesma fonte refere que o projecto, em fase de estudo preliminar, prevê a criação de 15 a 20 fogos de habitação, representando uma capacidade de alojamento de aproximadamente 80 pessoas (20 famílias).

Localizado num terreno camarário na Avenida Cónego Bernardo Chouzal, na vila de Paredes de Coura, o empreendimento contará ainda, além da habitação, com um piso de estacionamento e com todas as condições de conforto e acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada actualmente exigidas.

O acesso às habitações pode ser condicionado pelo promotor, podendo dar preferência a pessoas com menores recursos ou com problemas de integração social.

