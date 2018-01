Arcos de Valdevez: Presidente da Câmara com pelouro da Diáspora

autor Redacção num. de artigos 35308

A comunidade emigrante reveste-se de grande importância para o Município por ser um elemento fulcral na promoção da Cultura, no reforço da identidade local e um meio excelente de divulgação do concelho e das suas potencialidades.



Através dela é possível dar a conhecer no estrangeiro as oportunidades ao nível do turismo, da indústria, comércio, vinhos e produtos locais, captando assim mais visitantes, investidores e investimento para o concelho.



Foi a pensar neste nicho tão importante que o Presidente da Câmara Municipal decidiu criar um pelouro específico dedicado às relações com a d iáspora.



De referir que de forma a estreitar os laços entre as comunidades, a Câmara Municipal tem promovido encontros com arcuenses no estrangeiro, com o intuito de congregar esforços e os talentos das nossas comunidades, o seu dinamismo, o seu apego à terra, o seu espírito de fidelidade às raízes e aos valores que a distinguem.



Através deste pelouro o autarca pretende valorizar o papel das comunidades arcuenses e fortalecer os laços que nos unem em torno de um propósito comum: o melhor para Arcos de Valdevez e para os arcuenses.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas