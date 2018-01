Guimarães abre inscrições para a edição 2018 da “Doçaria no Convento”

O Município de Guimarães encerra no dia 2 de Fevereiro o período de inscrições para a participação na edição de 2018 da “Doçaria no Convento”, mostra de doces de origem conventual que decorrerá de 23 a 25 de Março, no último fim de semana antes da Páscoa, nos Claustros da Câmara Municipal. A iniciativa, cujas inscrições são gratuitas, pretende reavivar a memória de outros tempos, procurando contribuir para que se mantenha viva a tradição da doçaria conventual em terras vimaranenses.



Atual sede dos Paços do Concelho, o antigo Convento de Santa Clara, onde as freiras, além dos seus afazeres religiosos, se dedicavam outrora à confecção de doces, acolherá a realização de uma iniciativa durante o período da Páscoa, destinada a diferentes entidades que promovam a venda e/ou demonstração de doces ou licores de origem conventual característicos da região que representam, sendo gratuita a concessão dos espaços e dos stands.



As inscrições deverão ser efectuadas até 2 de Fevereiro e enviadas para a Câmara Municipal por correio com registo e aviso de recepção ou para o seguinte endereço de email: tura@cm-guimaraes.pt>. Podem também ser entregues em mão no Palácio Vila Flor, de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. A organização analisará a candidatura e comunicará por escrito a respectiva decisão, até ao dia 16 de Fevereiro.



Tendo em conta o enquadramento do evento, todos os participantes deverão utilizar vestuário adequado ao ambiente conventual. Na eventualidade de não possuírem guarda-roupa próprio, deverão indicar as respectivas necessidades na ficha de inscrição, sendo que a organização apenas assegura a cedência de dois trajes por espaço atribuído.



A primeira edição da “Doçaria no Convento” decorreu em 2004, realizando-se autonomamente durante seis anos, altura em que foi integrada na Feira Afonsina, em Setembro de 2011. Em 2015, quatro anos volvidos, regressou ao período pascal. A edição de 2018 estará aberta ao público no dia 23 de Março, entre as 21h00 e as 23h30 horas, no dia 24 de Março, entre as 10h30 e as 23h30 e, no dia 25 de Março, entre as 10h30 e as 19h00.



