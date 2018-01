Centro de Estágios de Melgaço acolhe Gala dos Reis

O Centro de Estágios de Melgaço presenteia este sábado o concelho, e todos os turistas, com momentos desportivos: dança e ginástica assinalam a Gala de Reis do Centro. A iniciativa acontece no âmbito das comemorações natalícias e decorrerá no pavilhão gimnodesportivo, pelas 21.30 horas.



Gala conta com a actuação de diversas entidades que prometem fazer da noite de sábado bastante divertida: a Melgaço Dance Center, a Open Dance School, a All Styles, o grupo de Ginástica de Melgaço, a Jucaminha e a APPACDM Melgaço - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental.



A entrada tem um custo de dois euros.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Melgaço ***

