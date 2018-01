Inscrições encerram esta semana para Concurso Internacional de Criadores de Moda

autor Redacção num. de artigos 35315

O XV Concurso Internacional de Criadores de Moda volta a premiar a criatividade dos jovens designers e estilistas, que são desafiados a conceberem peças contemporâneas de moda, subordinadas ao tema “Lenços Namorar Portugal: escritas de amor”, inspiradas nesta tradição genuína, que remonta ao séc. XVIII. Os interessados em participar devem-se despachar já que o período de inscrições termina na próxima sexta-feira, 05 de Janeiro.



Além dos excelentes prémios monetários, os participantes têm a oportunidade de ver as suas criações palmilhar a passerelle numa noite de moda, elegância e glamour. Avaliadas por um júri composto por alguns dos melhores estilistas nacionais e desfiladas por modelos profissionais. O regulamento e as fichas de inscrição estão disponíveis através do endereço electrónico www.namorarportugal.pt, na secção ‘Concursos’, onde deverão também ser submetidas as fichas de inscrição devidamente preenchidas e os projectos a concurso.



Os sentimentos e afectos da tradição minhota servem de inspiração para a criação de propostas modernas e arrojadas, numa aliança harmoniosa entre tradição e vanguarda, que culmina com uma no ite mágica e inesquecível. A 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, todos os caminhos vão dar a Vila Verde. Estrelas do panorama nacional e internacional da moda, da televisão e da música chegam ao coração do Minho para se juntarem a centenas de casais enamorados numa noite de elegância e sofisticação.



Ao prestígio de verem os seus coordenados como estrelas maiores de uma iniciativa de renome no panorama nacional, acrescentam-se seis prémios bastante atractivos (1º, 2º, 3º Lugares, Jovem Revelação, Público, Impacto Visual e Best Fit), que perfazem um total de 2.750 euros para os vencedores.



O XV Concurso Internacional de Criadores de Moda integra uma vasta e diversificada programação turístico-cultural, ‘Fevereiro - Mês do Romance’. A programação cresceu consideravelmente e um mês apenas deixou de ser suficiente. Do final de Janeiro ao início de março, sucedem-se iniciativas um pouco por todo o país, com maior incidência no concelho de Vila Verde, que pretendem afirmar de forma cada vez mais peremptória o lema ‘Vila Verde, onde o Amor acontece!’.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Verde ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas