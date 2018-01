Município de Braga entrega material didáctico às Escolas do Concelho

autor Redacção num. de artigos 35315

O Município de Braga iniciou esta quinta-feira a entrega de material didáctico para o ensino experimental de Ciências, às Escolas Básicas do Concelho. A EB1 de Cabreiros foi o primeiro estabelecimento de ensino a receber o kit que permite que as crianças desenvolvam o gosto pelas Ciências em contexto escolar.



“Vamos entregar 73 kits de Ciências experimentais às Escolas Básicas do Concelho para que as turmas do 1.º Ciclo possam desenvolver as suas actividades ligadas à descoberta do meio. Este foi um pedido manifestado pelos directores das Escolas, ao qual o Município acedeu, e que vai ajudar os docentes a desenvolverem as suas dinâmicas”, referiu Lídia Dias, vereadora da Educação, adiantando que se trata de um investimento de 60 mil euros.

/>

Cada kit permite a criação de grupos de alunos que “com a ajuda dos professores partem à descoberta do mundo que os rodeia”. Desde campânulas a gobelés, provetas graduadas, balanças digitais, lupas ou lanternas, passando pelos tubos de ensaio ou mini-estufas, entre outros instrumentos, este material vem “garantir que as escolas têm as melhores condições possíveis para o desenvolvimento do ensino experimental de ciências”, concluiu Lídia Dias, sublinhando que esta medida “vem contribuir para que se tenha uma aprendizagem com maior sucesso nas escolas do Concelho, ajudando os alunos a compreender o mundo que os rodeia de uma forma mais eficaz”.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Braga ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas