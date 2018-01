Novas instalações dos serviços de acção social, cultura, turismo e educação em Monção

Os serviços de acção social, cultura, turismo e educação, até agora em funcionamento nos antigos Paços do Concelho, no Largo de Camões, mudaram de instalações, encontrando-se abertos ao público na “antiga casa do Dr.º Pinho”, entrada lateral pela Rua Sá da Bandeira (na foto), com o seguinte horário: de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas e das 14 às 17 horas.



O serviço de recursos humanos, a funcionar na Casa do Loreto, passou igualmente para o novo espaço. Por sua vez, o Gabinete de Apoio à Criação de Emprego, Empreendedorismo e Captação de Investimento (GACEECI), encontra-se em funcionamento na Sede da União de Freguesias de Monção e Troviscoso.



A presente mudança de instalações deve-se à necessidade em “libertar” o antigo edifício do Paços do Concelho que, a médio prazo, será objecto de um profundo processo de requalificação espacial e estrutural, visando garantir maior visibilidade e dignidade a um imóvel nobre do casco urbano monçanense.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Monção ***

