Arcos de Valdevez reduz desemprego em 40%

O concelho de Arcos de Valdevez registou, em Outubro passado, uma redução de 40,46 % da taxa de desemprego, comparando com o mês homólogo de 2016. Essa descida duplica a média da região Minho. O concelho arcuense tinha naquele mês 540 desempregados inscritos no Centro de Emprego, menos 367 que em Outubro de 2016.



Segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional, no Alto Minho, a redução de 2 560 desempregados entre Outubro de 2016 e Outubro de 2017 traduz uma descida de 28,27 %.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, “esta é uma boa notícia para o concelho que vê reflectido nos números os esforços que o Município tem feito para promover o empreendedorismo, desenvolvimento e atracção empresarial”.



Adiantam os responsáveis da autarquia que “o investimento por parte do Município nos parques empresariais, nas iniciativas de dinamização do turismo e do comércio e na agricultura são o reflexo disso. Estas medidas são implementadas para tentar criar e atrair mais empresas, gerando mais emprego, promovendo o rendimento e o desenvolvimento, de forma a melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes”.



O desenvolvimento empresarial no meio rural também tem sido objecto de atenção por parte do Município, no sentido de estimular o empreendedorismo e criação do autoemprego.

Com o fundo de financiamento local ‘Arcosfinicia’, o Município visa dinamizar a actividade económica local, promovendo o aparecimento de novas iniciativas empresariais e apoiando a expansão das já existentes.

