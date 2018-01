Arte & Gula Confeitaria convida a experimentar sabores do mundo

Arte & Gula Confeitaria abriu em Agosto, mas já conquistou o paladar dos bracarenses e de muitos brasileiros que aqui encontram ‘um cheirinho’ a Brasil. Rosangela Soaquette é brasileira e trouxe na bagagem o famoso pão de queijo, a esfira de carne (massa com recheio de carne, tomate e cebola), as empadas de queijo e de frango. E na montra de doces, não podem faltar os brigadeiros com sabor a chocolate ou morango. O Beijinho (coco) e os dois amores (mistura de brigadeiro e beijinho) também fazem as delícias dos clientes mais gulosos.



Este espaço é uma espécie de montra de sabores do mundo, para além dos sabores do Brasil, há também pastelaria francesa e portuguesa.

Na sua passagem por Leiria, Rosangela conheceu os produtos portugueses e passou a incluí-los na sua ementa. Assim, no Arte & Gula há pão com chouriço e na pastelaria não faltam as queijadas, o pastel de nata, a torta de laranja, o pastel de Tentúgal, entre muitos outros.



Viajando até França, das mãos de Rosangela saem uns deliciosos croissants especiais e os mil folhas com creme francês.

Rosangela Soaquette garante que o cliente é surpreendido todos os dias com novidades sempre a sair do forno. Os bolos modelados podem ser feitos por encomenda na loja ou através do facebook.



O Arte & Gula Confeitaria é uma das sugestões da iniciativa ‘Amigos do Café’ que por apenas 2 euros, apresenta Mocha que inclui café, chocolate, leite vaporizado e chantilly), pão de queijo e taça de frutos vermelhos.

A 4.ª edição da iniciativa ‘Amigos do Café’, promovido pela Associação Comercial de Braga, em parceria com a rádio ‘Antena Minho’ e o jornal ‘Correio do Minho’, apresenta 25 sugestões de menus de pequeno-almoço saudáveis e económicos com o preço promocional de 2 euros por menu.

