Vila Nova de Famalicão: Crianças e seniores famalicenses celebram os Reis

É já nos próximos dias que um pouco por todo o concelho famalicense se vai cumprir uma das tradições portuguesas mais ancestrais: as Reisadas.



É tempo de desejar um bom ano a toda a comunidade e os primeiros a fazê-lo serão os mais pequenos, que na próxima segunda e terça-feira, dias 8 e 9, vão encher o grande auditório da Casa das Artes para o tradicional Cantar dos Reis Infantil.



No total participam nesta iniciativa promovida pela Câmara Municipal cerca de 1200 crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo, provenientes de 15 instituições educativas d o concelho de Vila Nova de Famalicão.



No dia 8, a iniciativa decorrerá durante todo o dia, enquanto que na terça-feira, dia 9, decorrerá ao longo de toda a manhã.



Os seniores vão também celebrar a chegada do novo ano com o muito animado Cantar dos Reis Sénior, que terá lugar na próxima terça-feira, dia 9, a partir das 14h00, no Pavilhão Municipal das Lameiras. A iniciativa contará com a participação de mais de um milhar de seniores do projeto municipal “Mais e Melhores Anos”.



