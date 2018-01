´Braga a Sorrir´ regista mais de 1.500 beneficiários e 545 reabilitações orais

O Município de Braga vai atribuir um apoio financeiro de 39 mil euros ao projecto “Braga a Sorrir”, desenvolvido pela ´O Mundo a Sorrir — Associação de Médicos Dentistas Solidários Portugueses´. A proposta será submetida na próxima Reunião do Executivo Municipal, que terá lugar Segunda-feira, dia 7 de Janeiro.



Esta verba é inferior face aos apoios concedidos nos anos transactos devido à aprovação de uma candidatura apresentada ao Programa “Parcerias para o Impacto”, do Portugal Inovação Social, que representa um apoio de 70% das despesas do projecto para 2 anos, o que permite a redução do montante da comparticipação municipal.



O projecto “Braga a Sorrir” é desenvolvido em parceria com o Município de Braga e tem como principal objectivo disponibilizar e reforçar o acesso aos cuidados básicos de saúde oral dos munícipes de Braga em situação de vulnerabilidade socioeconómica. Desde Abril de 2015, data de início de actividade, o programa, através do seu C.A.S.O. (Centro de Apoio à saúde Oral), já realizou mais de 12.400 consultas e 545 reabilitações orais. No total já são mais de 1.500 os beneficiários, perfazendo um núme ro superior a 16.000 tratamentos. O C.A.S.O. tem uma média de entrada mensal de 24 novos beneficiários. No que se refere a atendimentos psicossociais, o número ascende a 1.779 atendimentos.



Desde meados de 2017 que o projecto cessou as vertentes de prevenção, educação e promoção da saúde oral junto das crianças do 1º ciclo e a intervenção médico-dentária junto das pessoas idosas inseridas em diferentes respostas sociais e profissionais de apoio geriátrico. Actualmente, o ´Braga a Sorrir´ foca-se na assistência médico-dentária e no acompanhamento psicossocial, com um reforço bastante significativo na área da reabilitação oral. É, desta forma, que o C.A.S.O. Braga (Centro de Apoio à Saúde Oral) tem em vista a melhoria da saúde oral das pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconómica e a contribuição para a sua socialização, empregabilidade e reinserção social.



O processo de sinalização dos beneficiários do projecto desenvolve-se através das parcerias estabelecidas com instituições sociais (IPSS’s, Cooperativas, etc.) do Concelho de Braga e pela sinalização por parte do Gabinete de Acção Social do município.



*** Nota da C.M. de Braga ***

