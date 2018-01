Conselho Local de Ação Social de Arcos de Valdevez aprova plano de atividades para o presente ano

Sob a presidência de João Manuel Esteves, presidente da Câmara Municipal, reuniu o Conselho Local de Ação Social de Arcos de Valdevez (CLAS), tendo aprovado vários documentos, tais como, o Relatório de Atividades de 2017 e o plano de Atividades para 2018.



Do trabalho desenvolvido por este órgão, durante o último ano, destacam-se as atividades de promoção do emprego e empreendedorismo; da melhoria das condições de vida da população com deficiência, dos idosos e das famílias mais vulneráveis; o acompanhamento prestado às pessoas com problemas ligados ao álcool e a promoção da igualdade de género.



Prevê-se a continuidade destas mesmas ações no próximo ano 2018, destacando-se atividade s como a atribuição de habitações a jovens em regime de arrendamento mais acessível; o desenvolvimento de atividades de promoção de um envelhecimento mais ativo, nomeadamente as Olimpíadas Seniores distritais que irão ocorrer em Arcos de Valdevez; o início da atividade da Comissão de Apoio à População Idosa e ainda, atividade de promoção e capacitação das IPSS,s.

A atividade do CLAS terá ainda para o próximo ano a grande missão de elaborar e aprovar os seus documentos estratégicos, o Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social.



A Câmara Municipal está empenhada em promover com os parceiros sociais uma sociedade mais solidaria e coesa.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

