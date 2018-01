Hospital de Guimarães recebeu 95 médicos internos

O Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães recebeu, no passado dia 3 de janeiro, 95 novos médicos internos.



Destes, 74 são Internos do Ano Comum e 21 Internos de Formação Específica. No período da manhã foi realizada a receção oficial e escolha das rotações dos estágios e da parte da tarde foi realizada a formação de integração na Instituição.



A integração destes 95 novos médicos vem reforçar a componente assistencial do Hosp ital, sublinhando também a estratégia de formação e ensino de cuidadores, quer sejam médicos quer outros grupos profissionais que tem sido realizada nos últimos anos. Esta é uma aposta no futuro assistencial do Hospital, garantindo uma prestação de cuidados atualizada e de qualidade. A escolha do Hospital de Guimarães para o seu processo formativo, é em si um reconhecimento da qualidade pedagógica procurada por estes futuros médicos e médicas.





