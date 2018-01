MARB: Programa 5 ao dia relembra tradições do Dia de Reis

Realizou-se no Mercado Abastecedor da Região de Braga (MARB) a décima quarta sessão, do ano letivo 2017/2018, do PROGRAMA 5 AO DIA, nesta que já é a sua 8.ª edição, a qual contou com a participação dos alunos do 4º ano do 1º ciclo do Ensino Básico das Escolas EB Panoias e EB Padim da Graça que foram acompanhados pelas professoras Ana Matilde Barbosa e Helena Afonso, respetivamente.



Nesta que foi a primeira sessão realizada depois das férias de Natal, foi assinalado o Dia de Reis e a inclusão nos menus tradicionais deste dia de produtos hortícolas e frutícolas frescos, secos ou secados. Foram invocadas algumas das tradições seculares portuguesas, tais como, a de “Cantar os Reis” com os designados “reiseiros” a tocar e a cantar à porta das casas, invocando e celebrando a visita do três Reis Magos, e recebendo em troca donativos, muitos deles sob a forma de frutos frescos, secos e secados, bem como a tradição existente nalgumas zonas do pais de se comer uma romã em dia de reis, enquanto símbolo de fertilidade (pela quantidade de sementes que existem na fruta), prosperidade e abundância, que se espera exista no novo ano. Por fim, o momento foi ainda aproveitado pela nutricionista Dra. Analisa Neto, para sugerir receitas que, de um modo didático e divertido, incentivam o consumo de hortofrutícolas nas várias formas possíveis, isto é, crus ou cozinhados, em sumos, sopas, saladas, sobremesas ou mesmo incluídos nos pratos principais de cada refeição.



Neste sentido, e ao longo das quatro atividades que compõem a matriz base do PROGRAMA - “Elaboração da Salada de Frutas”; “Visualização de uma História Nutriventures - O Reino Laranja”; “Sementeira da Leguminosa” e “ Visita ao MARB”, as crianças foram informadas da importância do consumo de hortofrutícolas na alimentação e os seus benefícios para a saúde, sabendo-se que a refeição, em Dia de Reis, é um momento de convívio familiar, sendo fundamental que se consiga desfrutar de todos os alimentos de um modo equilibrado.



Recorde-se que o PROGRAMA 5 AO DIA é uma iniciativa da responsabilidade da Associação 5 AO DIA, sendo coordenada em conjunto com a Câmara Municipal de Braga e a MARB, com o objetivo de promover junto das crianças em idade escolar uma alimentação saudável através do consumo diário de, pelo menos, 5 porções de hortofrutícolas.



Conta ainda com a colaboração da DSRN - Direção de Serviços da Região do Norte, a DRAPN - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, a ARSNorte - Administração Regional de Saúde do Norte, a Universidade do Minho e a Escola Superior Agrária de Ponte de Lima.



Na próxima quarta e quinta-feira, dia 10 e 11 de janeiro, ocorrerá a 15ª e a 16ª sessão que contará com a participação de cerca de uma centena de crianças das escolas EB Parretas, EB Frossos, EB Arentim e EB Estação - Tadim.



