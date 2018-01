Caminha apresentou candidatura para requalificação e revitalização da frente ribeirinha

A Câmara Municipal apresentou uma candidatura ao Programa Operacional Regional Norte - NORTE2020 para a Requalificação e Revitalização da Frente Ribeirinha de Caminha. O valor da obra ultrapassa ligeiramente o meio milhão de euros e vem complementar o trabalho que já está a ser executado na Marginal da Vila.



“O processo de transformação da marginal de Caminha segue o seu curso. A obra do novo Cais dos Pescadores continua a bom ritmo, o desassoreamento vai permitir uma melhor navegabilidade, agora avançamos para a candidatura da ecovia que vai unir o Coura à Foz do Minho”, explica o presidente da Câmara.



O projeto enquadra-se na vertente de Mobilidade Urbana Sustentável, do Programa Operacional Regional Norte - NORTE2020. A candidatura para a Requalificação e Revitalização da Frente Ribeirinha de Caminha corresponde a uma operação que consiste na realização de uma empreitada na marginal/frente ribeirinha da Vila de Caminha, criando uma via de circulação para peões e bicicletas, articulada com os parques existentes nos topos da área de intervenção e ainda com áreas que possam constituir-se como interfaces de transportes.



O objetivo principal é promover o mo do de circulação pedonal e ciclável e dessa forma reduzir as emissões de gases com efeito estufa e reduzir o consumo energético no domínio da mobilidade urbana. O custo total da candidatura é de 528 842,72 €, sendo o valor elegível de 498 908,23 €.

Miguel Alves está otimista: “temos muita expetativa de conseguir este financiamento, que é parte do que precisamos para poder fazer um novo percurso junto ao estuário do Minho. Vamos confiar e aguardar pela resposta, de modo a podermos, depois, avançar com os procedimentos concursais para concretização da obra. Paulatinamente, vamos construindo o futuro da nossa marginal”.



Recorde-se que a intenção de submeter esta candidatura foi anunciada pelo presidente da Câmara em dezembro último, durante a visita do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, às obras de Modernização do Cais dos Pescadores e de Alimentação Artificial dos sistemas dunares do Camarido e Moledo. Miguel Alves sublinhou a importância da construção de mais uma ecovia no concelho de Caminha, desta vez na marginal, desde a ponta norte, junto ao Posto Náutico do Sporting Club Caminhense, até à Foz do Minho.



*** Nota da C.M. de Caminha ***

