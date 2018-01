Turistas lotaram hotéis de Esposende durante Natal e Ano Novo

Esposende registou uma grande afluência turística, durante a quadra natalícia, traduzindo-se na elevada taxa de ocupação das unidades hoteleiras do concelho. Para este facto muito contribuiu o espetáculo de passagem de ano, pela primeira vez organizado pelo Município de Esposende.



Tem sido um crescimento consolidado e gradual, aquele que revelam os números da procura turística de Esposende e que decorrem das políticas implementadas, tendentes a reduzir a sazonalidade. No verão, Esposende vê triplicar o número de habitantes no território, mas algumas medidas têm permitido aumentar as visitas na denominada “época baixa”, com a realização de eventos e a aposta no turismo de natureza/náutico, que tem vindo a crescer significativamente.



De resto, a aposta no turismo de natureza/náutico revela-se, nomeadamente, com a presença do Município de Esposende em eventos internacionais, como a BOOT, em Dusseldorf, Alemanha, uma das maiores feiras de náut ica da Europa que terá lugar entre 20 e 28 de janeiro.



Durante o fim de semana que coincidiu com a Passagem de Ano, promovida pelo Município de Esposende, as sete unidades hoteleiras que estavam em funcionamento, registaram uma afluência significativa: quatro tiveram a taxa de ocupação 100%; uma registou 90% de ocupação; e duas registaram uma ocupação de 80%.



Estes dados revestem-se de particular importância para a economia local, na justa medida em que as visitas têm associado o consumo no comércio local, contribuindo para a melhoria de vida, direta e indireta, de milhares de esposendenses.



A fechar o ano, o Centro de Informação Turística de Esposende registou um aumento de 5,35% de visitas, relativamente a 2016, passando pelo CIT cerca de 55 mil pessoas e o Albergue das Marinhas registou o crescimento de 38,4%, comparativamente a 2016, resultado das mais de 5600 pessoas que aí pernoitaram.



