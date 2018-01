Hospital de Braga conquista ‘excelência clínica’ em 14 áreas

O Hospital de Braga obteve a classificação de “excelência clínica” em 14 áreas, de acordo com a segunda avaliação de 2017 do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde da Entidade Reguladora da Saúde (SINAS), ontem revelado.

A unidade sob gestão do grupo José de Mello Saúde em regime de parceria público-privada, conquistou aquela classificação em todas as especialidades a que apresentou resultados.

De acordo com o mesmo relatório, a unidade hospitalar bracarense cumpre também com os parâmetros de segurança dos utentes e com os critérios de qualidade no que diz respeito ao conforto das instalações.

O SINAS, um sistema de avaliação da qualidade global dos serviços de saúde, sinaliza que o Hospital de Braga cumpre com todos os parâmetros de qualidade exigidos, sendo que algumas áreas avaliadas atingem o nível de qualidade superior, o mais elevado na aferição feita pela Entidade Reguladora da Saúde.

São os casos da cirurgia de ambulatório, da cirurgia do cólon, da unidade de cuidados intensivos, do acidente vascular cerebral, dos partos e cuidados pré-natais e do tromboembolismo venoso no internamento.

No que respeita à cirurgia de revascularização arterial, histerectomias, artroplastias total da anca e joelho, do tratamento cirúrgico de fracturas proximais, do do fémur, do enfarto agudo de miocárdio, dos cuidados neonatais e da avaliação da dor aguda, o desempenho da unidad e hospitalar bracarense do Serviço Nacional de Saúde é considerado num nível de qualidade intermédia.

Em comparação com o relatório SINAS de Maio de 2017, a qualidade do serviço prestado pelos Hospital de Braga na área de acidente vascular cerebral melhorou de um nível de qualidade intermédio para superior, enquanto a área de histerectomias viu a sua avaliação melhorada do primeiro para o segundo nível de qualidade.

Os cuidados neonatais, pediatria (pneumonias), fracturas proximais do fémur, cirurgia de revascularização arterial, cirurgia do cólon e avaliação da dor aguda mantiveram nível de qualidade intermédia.

A unidade de cuidados intensivos, a cirurgia de ambulatório e as área de tromboembolismo venoso no internamento e de partos e cuidados neonatais asseguraram a categoria de qualidade superior que já tinham em Maio de 2017.

As áreas de partos e cuidados pré natais têm mantido o nível máximo de excelência clínica há oito avaliações consecutivas efectuadas pela Entidade Reguladora da Saúde.

As áreas de artroplastias da anca e joelho e de enfarte agudo de miocárdio baixaram do nível de qualidade superior para qualidade intermédia

O Hospital de Braga não apresenta qualquer área ou especialidade com avaliação negativa no SINAS, sistema ao qual aderiu voluntariamente.

Neste último relatório do SINAS foram avaliadas 159 instituições de saúde, públicas e privadas.



