Escolas dos municípios da CIM Cávado ensinam alunos a poupar

Os alunos do 1º ciclo de escolas escolas de Vila Verde, Amares, Braga, Barcelos e Esposende vão participar num projecto de educação financeira.

O projecto ‘No Poupar está o Ganho’ vai, pela primeira vez, ser implementado nas escolas públicas dos municípios da Comunidade Intermunicipal do Cávado, durante os anos lectivos de 2018 a 2020.

Concebido em 2010 pela Fundação António Cupertino de Miranda, este projecto visa promovera literacia financeira na comunidade estudantil, tendo formado desde então mais de 11.500 alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e Secundário.

Na apresentação do projecto que decorreu ontem na Casa do Conhecimento, em Vila Verde, Maria Amélia Cupertino de Miranda, presidente da Fundação, explicou que este projecto tem como principais objectivos “transferir conhecimento para capacitar jovens a tomar decisões financeiramente correctas, criar uma nova geração de consumidores informados e incluir a educação financeira nos projectos educativos para com isso promover a mudança de vida de todos os envolvidos (alunos, pais e professores)”.

Também o autarca António Vilela, também vice-presidente da CIM Cávado, sublinhou a importância desta nova geração adoptar comportamentos financeiramente correctos, do ponto de vista do consumo.“É fundamental criar nas crianças e nos jovens comportamentos mais racionais do ponto de vista do consumo, procurando reduzir o consumismo. Este é, por isso, um tema muito oportuno”, salientou.

Numa altura em que as estatísticas revelam que uma em cada quatro pessoas vive num estado de pobreza e que em Portugal o nível de endividamento das famílias portuguesas tem vindo a registar valores próximos dos 130% do rendimento disponível, torna-se cada vez mais premente apostar em políticas e projectos que contribuam para a solução deste problema. Um facto reforçado pelo World Economic Forum que considerou, no balanço de Março de 2016, a literacia financeira como um das cinco competências essenciais no quotidiano dos alunos do século XXI. Foi neste contexto, adiantou Maria Amélia Cupertino de Miranda, que a “Fundação desenhou um projecto de educação financeira que procurar responder à necessidade de preparar os jovens e não só, para enfrentar cenários financeiros cada vez mais arriscados e complexos”.

O projecto - que tem como parceiros institucionais a Universidade do Porto, através da Faculdade de Economia e o Banco de Portugal - desenvolve-se ao longo de todo o ano lectivo e inclui formação para professores, de modo a que estes estejam preparados para transmitirem os principais conceitos de educação financeira aos seus alunos.

