Terras de Bouro: Junta de Freguesia de Vilar da Veiga ofereceu obras literárias à biblioteca da EB1 do Gerês

Decorreu na EB1 do Gerês a entrega de livros para a educação literária para uso em contexto escolar, no âmbito do novo programa de Português do ensino básico, na presença da Vereadora da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Dr.ª Ana Genoveva e do Presidente da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga, António Príncipe.



Desta forma, o Município de Terras de Bouro associa-se à formação completa integrada em contexto escolar, uma vez que a literatura veicula tradições e valores e é, como tal, part e integrante do património. Sublinhe-se que esta ação enquadra-se também nos planos e objetivos do município em requalificar a médio prazo os estabelecimentos escolares do concelho, no sentido de possibilitar melhores condições aos alunos de Terras de Bouro.



Para que tal aconteça irão ser desenvolvidos e implementados projetos que visam combater o abandono e o insucesso escolar, assim como promover a literacia junto da comunidade escolar.



