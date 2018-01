Banda da Sociedade Musical Arcuense dá hoje concerto de Ano Novo

Hoje, sábado, pelas 21h30, a Casa das Artes concelhia abrirá as portas para receber o grande concerto de Ano Novo pela Banda da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez, um grupo composto maioritariamente por elementos do concelho.



O tradicional concerto celebrativo da entrada do Novo Ano espera-se que decorra no habitual registo de qualidade e inovação aportado por esta centenária instituição, plena de história e uma verdadeira referência da vida cultural arcuense, e reconhecidamente uma das melhores bandas nacionais, portadora de diversos galardões nacionais e fora de fronteiras.



A Banda centenária é dirigida pelo maestro Gil Magalhães e integra músicos de grande qualida de. Dispõe de um vasto, renovado e variado repertório, especialmente vocacionado para animar festas e romarias, e dispõe igualmente de um coral de música sacra que apoia o culto religioso.

Trata-se de uma banda de madeiras, metais e percussão, e interpreta temas de todas as épocas, nomeadamente bandas sonoras de filmes, música erudita e clássicos.



O papel da Direção também é de relevância no desempenho do grupo pois realiza um trabalho dedicado em prol da sua união, promoção e qualidade.



Tal como em ano anteriores, aguarda-se casa cheia e um concerto com a qualidade elevada a que o público já está habituado.



