Município faz vistoria técnica às áreas mais afectadas pela tempestade ‘Ana’

Na sequência das últimas intempéries associadas à tempestade ‘Ana’, a Câmara de Braga procedeu a uma vistoria técnica às freguesias mais afectadas, nomeadamente a União de Freguesias de Nogueira, Lamaçães e Fraião; União de Freguesias de Morreira e Trandeiras; Freguesia de Esporões e União de Freguesias de Escudeiros, Penso S. Estevão e S. Vicente.

Em comunicado, a autarquia bracarense explica que se procedeu à vistoria ao estado de conservação das linhas de água, e respectivas passagens hidráulicas, contíguas a alguma das áreas mais afectadas pelo transbordo de águas provenientes de áreas florestais ardidas.

Relativamente à União de Freguesias de Nogueira, Lamaçães e Fraião, a acção foi imediata através da limpeza e desobstrução de vias, desobstrução de sistemas de drenagem de águas pluviais e composição de pavimentos rodoviários, incidindo essencialmente em arruamentos confrontantes com as áreas florestais recentemente ardidas tais como: Travessa da Igreja, Rua Quinta do Paço, Rua do Barral, Rua Encosta da Falperra, Rua Calvelo de Baixo e Rua Padre Feliciano (EM588) e Rua Pascoal Fernandes.

Actualmente estão ainda em curso trabalhos de desassoreamento de linhas de água naturais e travessias hidráulicas, visto que, caso se mantivesse o cenário, e perante novos episódios de grande pluviosidade, estariam criadas as condições de se potenciar, a ocorrência de incidentes derivado do facto das linhas de água não comportarem os caudais gerados a montante nas áreas florestais.

“Este trabalho só é possível através do contacto prévio estabelecido com os proprietários dos terrenos florestais em causa, obtendo-se assim as indispensáveis autorizações de entrada e permanência no s mesmos para execução dos trabalhos”, explica a câmara no comunicado.

No que se refere à União de Freguesias de Morreira e Trandeiras foram efectuadas as devidas limpezas e desobstrução de arruamentos, estando pendente de execução trabalhos de verificação dos sistemas de drenagem e reparação e pavimentos na Rua Nova do Assento. Os restantes trabalhos de repavimentação, execução de muros de suporte e reforço de sistema de drenagem serão ainda executados, sendo que será também necessário proceder-se à verificação do estado de conservação das linhas de águas e das travessias hidráulicas que as complementam.

Já quanto a Esporões, foram efectuados trabalhos limpezas e desobstrução de arruamentos, estando pendente de execução trabalhos de verificação dos sistemas de drenagem em diversos arruamentos. Será necessário também proceder-se à verificação do estado de conservação das linhas de águas e das travessias hidráulicas que as complementam.

Por fim, na União de Freguesias de Escudeiros, Penso S. Estêvão e S. Vicente, a situação é análoga às anteriores. Após vistoria inicial, foram efectuados trabalhos limpezas e desobstrução de arruamentos. Mais uma vez será necessário também proceder-se à verificação do estado de conservação das linhas de águas e das travessias hidráulicas que as complementam.

Paralelamente aos trabalhos acima enunciados, foi garantido um aceitável nível de resposta a diversas solicitações de Munícipes afectados pela intempérie, nomeadamente através da desobstrução de ramais de ligação a colectores assoreados pela acção da deposição de lamas e detritos transportados que potenciaram o recuo das águas pluviais e por conseguinte a inundação das respectivas caves.



