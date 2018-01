GNRation aposta em programação de referência internacional

A programação cultural do espaço GNRation releva em 2018 concertos de cariz internacional e nacional, instalações e workshops, para além do já habitual programa de serviço educativo.

No que respeita à música, o GNRation apresenta alguns dos nomes mais desafiantes da actualidade da música contemporânea, onde se incluem também os portugueses The Selva, o trio jazz de Ricardo Jacinto, Nuno Morão e Gonçalo Almeida, que estará em concerto de apresentação da residência artística e nas primeiras semanas do novo ano.

Ainda em Janeiro, o suíço Zimoun apresenta-se em dois formatos: numa performance em total escuridão de sala (20 Janeiro) e com uma instalação sonora em que utilizará centenas de caixas de cartão e motores de corrente contínua (20 Janeiro a 7 de Abril).

Em Fevereiro, o GNRation recebe Ripley Johnson e os seus Moon Duo (dia 9), que passam por Portugal para apresentar os dois volumes de Occult Architecture e, Ben Chasny, em modo Six Organs of Admittance (dia 24), que apresenta o mais recente Burning the Threshold.

‘10 000 Russos’, o trio psicadélico português mais internacional nos dias que correm, mostrará o novo disco Distress Distress na primeira parte dos Moon Duo e o guitarrista Luís Martins apresentará ‘Tentos, Invenções e Encantamentos na noite’ de Ben Chasny. Chasny dará ainda um workshop sobre The Hexadic System, o seu jogo de cartas pa ra guitarra.

Para o último mês do trimestre, o GNRation estreia Binário, um ciclo de performances audiovisuais que dará a conhecer alguns dos trabalhos mais interessantes das artes digitais na actualidade.

A 2 de Março, o músico e artista audiovisual francês Alex Augier inaugura o ciclo com a apresentação de ‘nybble’, uma flutuação estética entre o minimalismo digital e o orgânico.

Os primeiros três meses do novo ano marcam também o regresso do ‘Trabalho da Casa’, ciclo que promove a criação e apresentação de novos trabalhos por artista locais. Depois de Ermo e Máquina Del Amor, entre outros nomes, chegou agora a vez dos Dead Men Talking se apresentarem ao vivo com novo trabalho.

A terminar o trimestre, a 22 de Março, o guitarrista tuaregue Mdou Moctar traz até Braga as areias quentes do deserto e o seu mais recente disco, Sousome Tamacheck. A primeira parte estará a cargo dos rockers bracarenses Bed Legs, que pré-apresentam o seguido de Black Bottle.

Antye Greie-Ripatti, ou AGF, é o nome que se seguirá ao artista japonês Ryoichi Kurokawa no Scale Travels, programa de residências artística e instalações que alia arte e nanotecnologia, em iniciativa inovadora entre o GNRation e o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL). AGF apresentará uma nova instalação que estará patente na galeria INL de 16 de Março a 16 de Junho.



