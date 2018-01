Queijos da Serra da Estrela e pastelaria são ex-libris da Queijaria Central

A Queijaria Central, instalada desde 1952 na Avenida Central, é uma das casas de visita obrigatória na cidade. É um dos estabelecimentos ‘inundados’ de história no coração de Braga, onde os queijos da Serra da Estrela e os frutos secos de elevada qualidade são o ‘prato forte’ da casa.

O espaço integra, mais uma vez, o roteiro dos ‘Amigos do Café’ promovido pela Associação Comercial de Braga, em parceria com a rádio Antena Minho e jornal Correio do Minho, para servir um bom pequeno almoço por, apenas, dois euros.

A Queijaria Central surgiu em Braga pela mão do beirão Manuel Dias precisamente para trazer para a cidade um produto que não tinha oferta por cá: o queijo da Serra da Estrela. Hoje, o estabelecimento é gerido por Daniel Carvalho, que há cinco anos decidiu deixar a profissão de professor para abraçar este projecto comercial.

“Sou natural do Porto mas estudei em Braga e gosto muito de viver cá, por isso assim que soube da possibilidade de ficar com este estabelecimento, agarrei a oportunidade e para já o balanço é extremamente positivo”, contou o proprietário.

“O queijo da Serra da Estrela é o produto com que mais trabalhamos e tem uma grande procura; mas também temos uma grande aposta ao nível da pastelaria, com uma oferta tradicional como é o caso das Tíbias de Braga - onde mantemos a receita original e que, de facto, faz a diferença, além dos ‘chineses’, ‘mil folhas’ e ‘Viúvas de Braga’ - que aqui ainda podem ser encontrados”, explicou Daniel Carvalho.

Além dos queijos e da pastelaria de alta qualidade, a Queijaria Central oferece ainda aos seus clientes um serviço de snack-bar com vários salgadinhos, bifanas e pregos no pão, que convidam a ‘dois dedos de conversa’ - tal como os bracarenses apreciam, mas também os turistas.

“O turismo em Braga está a crescer e esperamos que se mantenha assim em 2018. Os eventos que têm sido dinamizados na cidade também têm ajudado a uma maior dinâmica no centro e propiciam os bons negócios”.

