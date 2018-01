Caminhada dos presépios mostrou património local

Cerca de 180 pessoas, entre caminhantes e ciclistas, participaram ontem de manhã na II Caminhada dos Presépios”, que decorreu na freguesias de Seramil, Goães, Bouro Santa Marta e Bouro Santa Maria.

O evento foi organizado pelo Grupo de Jovens ACReditar de Santa Marta de Bouro, em parceria com as paróquias e as juntas de freguesia, e integrou o programa ‘Amares a caminhar’.

O objectivo foi o de promover e divulgar o património local.

“No ano pastoral passado lancei o desafio das várias comunidades fazerem presépios de rua e para dinamizar estas terras, que a nível paisagístico são bonitas, fazemos o trilho (dos presépios)”, adiantou Paulo Neiva, pároco de Seramil, Goães, Bouro Santa Marta e Bouro Santa Maria.

Além disso, a caminhada pretendeu ainda “promover a fé, com a realização dos presépios, e depois o encontro e o convívio. Isto é para nos conhecermos”, referiu o padre Paulo Neiva.

A edição deste ano contou com uma novidade: a presença de vár ios ciclistas. “Inovamos um bocadinho, sabendo que não podemos percorrer a pé os presépios todos, e como é uma zona procurada por quem pratica o montanhismo em bicicleta, associamos uma coisa à outra”, referiu o padre Paulo Neiva. A caminhada teve uma extensão de 17 quilómetros, enquanto que os ciclistas percorreram 30 quilómetros.

Entre os caminhantes esteve o presidente da Câmara Municipal de Amares. Manuel Moreira salientou que a caminhada “é uma forma de começar o ano a caminhar e o grande objectivo também é atraír gente a Amares”.

O autarca amarense destacou ainda o facto da iniciativa contribuir para a promoção da saúde e das tradições do concelho. “Juntamos as duas coisas, a saúde e a tradição do presépio e tanta gente aqui é sinal de vitalidade e de muita união do nosso concelho”, frisou Manuel Moreira.

Mediante o pagamento de três euros, cada participante teve direito a um ‘kit’ composto por T-shirt (camisola), seguro e reforço alimentar.S



