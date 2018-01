Famalicense Márcia Nunes é a nova líder da JS Distrital

A famalicense Márcia Nunes é a sucessora de José Litra na liderança da Federação Distrital de Braga da Juventude Socialista (JS). A lista encabeçada pela jovem famalicense era a única candidata no XIV Congresso Federativo de Braga, que decorreu ontem em Celorico de Basto.

Com 27 anos de idade, Márcia Nunes conta já com experiência política na liderança de uma “jota”, uma vez que presidia à Concelhia da JS de Vila Nova de Famalicão.

Quanto a José Litra deixa a liderança da Federação Distrital depois de ter cumprido um mandato de dois anos. Sai por imposição estatutária, uma vez que ultrapassou o limite de idade para se manter em funções.

Na hora da saída, José Litra faz um balanço “extremamente positivo” dos últimos dois anos, destacando o facto de a JS ter conseguido eleger órgãos em todas as concelhias do distrito.

“Quando tomei posse havia apenas 10 Concelhias onde a JS estava implantada, neste momento a JS tem órgãos nas 14 concelhias”, referiu ao ‘Correio do Minho’.

Como marca do seu mandato, José Litra realça também a criação da Academia de Formação Política Francisco Salgado Zenha. “A criação desta academia foi muito importante pois pretende aproximar os jovens da política, numa altura e que há muito descrédito em torno dos políticos”, explicou.

José Litra espera agora que Márcia Nunes dê continuidade à dinâmica que imprimiu na Federação Distrital da JS, algo que acredita que vai acontecer até porque “Márcia Nunes já pertencia ao Secretariado da Federação”, logo está por dentro de todos os processos.

Já Márcia Nunes candidatou-se à Federação Distrital de Braga da Juventude Socialista com o desígnio de tornar a estrutura “mais forte, mais interventiva, e cada vez mais coesa”.

“Este não é um trabalho individual, mas de uma equipa forte e dinâmica, pelo que é essencial intensificar o trabalho conjunto de todas as Concelhias”, afirmou Márcia Nunes, que se candidatou com a moção ‘Dedicação. Competência. Irreverência - Um Futuro Promissor’.

