No âmbito do projeto Terra Incubadora de Empresas, que visa potenciar o surgimento de micro empresas que apostem em projetos criativos e inovadores, o Executivo Municipal de Ponte de Lima deliberou por maioria ceder a loja 29 e a loja 42 do Mercado Municipal a duas candidaturas, sendo que uma é uma prorrogação de um projeto já instalado.



“Criação artística e literária”, é um novo projeto que visa a promoção e divulgação de atividades ligadas à arte: venda de produção artística; desenvolvimento de obras associadas à identidade de Ponte de Lima; workshops de pintura/escultura; conservação e beneficiação de obras de arte a mobiliário; dinamização do espaço envolvente com artistas convidados das mais diversas áreas da arte; execução de trabalhos artísticos ao vivo; e ainda a colaboração com as escolas locais, de forma a dinamizar e incentivar a arte entre crianças e jovens.



O autor do projeto deseja c riar nesta loja várias formas de arte, como esculturas em madeira, pintura de telas, transformação de móveis em arte associada identidade limiana, murais temáticos, entre outros. Numa primeira fase, pretende a venda de produção artística, a prestação de servições de restauro e a conservação e beneficiação de obras de arte e mobiliário, perspetivando para breve a expansão do negócio para outros mercados. E já numa fase mais avançada deste projeto, prevê evoluir para a dinamização de novas áreas de interesse.



A segunda candidatura apresentada, refere-se a um projeto que aderiu ao Terra Incubadora em janeiro de 2016, com o objetivo da produção de cogumelos Shitake em tronco de eucalipto, em estufa, e produção de citrinos em modo ecológico. A cedência da loja 42 a esta empresa, com redução de 50% do valor base de acordo com o previsto no Regulamento deste programa, é contemplada aquando a renovação do protocolo por mais doze meses.

