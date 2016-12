Concerto de Ano Novo e Reis abre portas do Theatro Circo a 2017

No dia 5 de Janeiro, o Concerto de Ano Novo e Reis, pela Orquestra Filarmonia das Beiras acompanhada do Mário Laginha, onde irá ser revisitado algum do trabalho do pianista, abre as portas do Theatro Circo a 2017. O espectáculo Mão Verde, projecto da autoria de Capicua com a ajuda de Tiago Geraldes (Linda Martini), marca o início do ano em Braga com um concerto para os mais pequenos no dia 7 de Janeiro.



No plano internacional, o Theatro Circo, acolhe a franco-judaica Yael Naim no dia 28 de Janeiro, numa produção do Theatro Circo que levará também a artista ao Convento S. Francisco a Coimbra. Os irlandeses Divine Comedy marcarão presença na sala principal no dia 3 de Fevereiro, num concerto há muito esgotado.



No plano nacional os You Can’t Win Charlie Brown sobem ao palco do Theatro Circo no dia 21 de Janeiro para apresentar o aclamado ‘Marrow’, enquanto que em Fevereiro é a vez dos Capitão Fausto no dia 11 para desvendar o espectáculo Capitão Fausto têm os Dias Contados. Luísa Sobral visita Braga no dia 14 para mostrar as canções do mais recente disco Luísa e os Fado Violado trarão o disco ‘Jangada de Pedra’, o seu primeiro trabalho discográfico, no dia 17, onde o Fado e o Fl amenco se fundem.



Harmonies, projecto que envolve o grupo de artistas (Joana Gama, Luís Fernandes e Ricardo Jacinto), estreado recentemente no Teatro Maria Matos, apresenta-se em Braga no dia 18 de Fevereiro. Este projecto foi desencadeado pelo projecto e digres- são Satie.150 que terminou na sala principal do Theatro Circo.



Nos dias 19 e 20 de Janeiro, a ópera de câmara a partir do poema ‘O Corvo’ de Edgar Allan Poe, com música original de Luis Soldado e encenação de Alexandre Lyra Leite, apresenta-se no Theatro Circo pela Companhia Teatral Inestética.



No teatro as peças’Ainda o último judeu e os outros’, em cena de 24 de Janeiro a 2 de Fevereiro, e a peça ‘As Criadas’ de Jean Genet, ambas pela Companhia de Teatro de Braga, sendo que esta última marca a sua última produção teatral de um ciclo de quatro anos. Estará em cena de 7 a 23 de Fevereiro.



No fim-de-semana de 4 e 5 de Fevereiro, o espectáculo Conchas, uma coprodução entre a d’Orfeu AC, as Marionetas de Mandrágora e a Franzisca Aarflot Productions (Noruega) virá ao Theatro Circo para apresentar um espectáculo onde a música, a expressão dramática e corporal se juntam às marionetas.

