Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva arranca em 2017 com repositório de livros digitais

A criação de um repositório de livros digitais ao longo de 2017 é um projectos que a direcção da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (BLCS) pretende implantar em 2017, com o apoio da Biblioteca Sonora do Porto.

A directora da BLCS, Aida Alves, declarou ontem que um maior desenvolvimento dos fundos bibliográficos em formato digital está a ser bloqueado por questões relacionadas com o sistema de empréstimo público.



“Não estamos autorizados a emprestar os livros numa qualquer plataforma digital. As editoras têm especificações técnicas diferentes”, explicou Aida Alves, esperançada que a Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas “siga o mesmo percurso que Espanha está a seguir” neste âmbito, ou seja, desenvolva “uma plataforma de armazenamento de livros digitais que normalize e regulamente a política de empréstimo de e.books”, prática a que as bibliotecas públicas portuguesas estão impedidas neste m omento.



No que respeita ao empréstimo domiciliário de edições em papel, a BLCS apresenta indicadores interessantes.

Os mais de 63 mil empréstimos realizados até final de Novembro são “números elevados” quando comparados com as bibliotecas do Porto, por exemplo.

Aida Alves precisa que os utentes da BLCS que mais recorrem ao empréstimo de livros estão na faixa etária dos 25 aos 35 anos.



Os ‘best sellers’ editoriais são também os títulos mais requisitados para empréstimo.

A directora entende que a BLCS não tem “perfil único” de utilizador. “Temos crianças que vêm cá com os pais, temos estudantes do secundário e universitários que vêm cá estudar e temos pessoas com mais de 65 anos que vêm cá ler livros e jornais, discutir as notícias”, especifica.

É explorando esta diversidade de públicos que a direcção da BLCS procura expandir a sua actividade nos próximos anos.

