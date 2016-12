Quem o leva a casa... a decisão é sua!

Um táxi, uma viatura da GNR, uma ambulância e um carro funerário. Foi com este cenário que se depararam os muitos condutores que, ontem de manhã, circularam pela Estrada Nacional 205, na zona de Rendufe, concelho de Amares.

Pela terceira vez, a GNR, através da Secção de Programas Especiais (SPE) do Destacamento Territorial (DTER) da Póvoa de Lanhoso ‘tirou do papel’ e trouxe para a rua a campanha ‘A decisão de quem o leva a casa é sua’, recriando um cenário real com as quatro opções.



Em época natalícia, quando aumenta o tráfego automóvel e as deslocações das pessoas, a SPE da Póvoa de Lanhoso quis sensibilizar os condutores, pedindo-lhes atenção ao modo como circulam na estrada, sobretudo no que toca à condução sob influência de álcool, explicou ontem o adjunto do Comandante do DTER da Póvoa de Lanhoso, Alferes Noé Pinto.

Para recriar o cenário da campanha, ontem, em Amares, a GNR envolveu um taxista do concelho, os Bombeiros Voluntários de Amares e uma agência funerária local.



O próprio presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira, fez questão de se associar à campanha e marcar presença no local, junto à intersecção co m a EN 205-3.

O edil amarense realçou que “é uma campanha interessante” na medida em que “permite às pessoas reflectir sobre as alternativas que têm quando vão para a estrada”.



“É a nós que nos compete decidir” reforçou Manuel Moreira, enaltecendo a disponibilidade dos vários intervenientes para participar na acção de sensibilização.

“A nossa segurança e o nosso bem-estar dependem muito de nós e dos actos que praticamos” acrescentou o autarca.

O Alferes Noé Pinto revelou que a mesma campanha já foi desenvolvida no concelho da Póvoa de Lanhoso “com bastate sucesso”, daí a decisão de a replicar na área de Amares.



O adjunto do comandante do DTER da Póvoa de Lanhoso apela aos condutores: “se querem conduzir não bebam” e lembra os números de um estudo da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) que dá conta que um em cada três condutores que morreram em acidente de viação tinha uma taxa de álcool superior ao permitido por lei.

Antes de irem para a estrada, as pessoas têm a capacidade de decidir quem as leva a casa e podem ter uma palavra a dizer na sinistralidade rodoviária.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas