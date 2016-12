Município de Fafe dá prenda a jovens

A Câmara Municipal de Fafe entregou ontem vales-prenda a 33 crianças e jovens do Bairro da Cumieira que integram o ‘Projecto EI! Educação para a Inclusão’. O ‘voucher’ inclui uma ida ao cinema e um lanche e é uma forma do Município proporcionar a estes jovens um momento especial e diferente nesta quadra natalícia.



O projecto ‘EI!’ procura contribuir para a promoção de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para a coesão económica, social e territorial. Este projecto propõe-se intervir junto das crianças e jovens do Bairro da Cumie ira, entre os 6 e os 30 anos de idade, proporcionando-lhes um conjunto de recursos suscetíveis de promover a inclusão e o sucesso escolar, a inclusão digital e o exercício de uma cidadania activa.



Raul Cunha, presidente da Câmara Municipal de Fafe, afirmou que “entrega destes presentes que são simbólicos procura proporcionar a estes jovens momentos diferentes e de convívio. Estes são jovens com uma forte vulnerabilidade social, vivem numa zona da cidade frágil e, por isso, é nossa obrigação fazer com que se sintam apoiados e, sobretudo, integrados na sociedade”, afirmou.

