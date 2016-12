Assembleia Municipal de Ponte da Barca aprovou Orçamento e Plano de Actividades

A Assembleia Municipal da Ponte da Barca aprovou recentemente o Orçamento e o Plano de Actividades do município para 2017. O Orçamento apresenta uma receita e despesa na ordem dos 19 milhões de euros.

A promoção da qualidade de vida da população é a grande aposta do executivo municipal barquense para o próximo ano, com impacto orçamental significativo em áreas a Educação e a promoção do sucesso educativo, o acesso à Cultura e a promoção da literacia, a promoção da saúde e o incentivo à prática desportiva, o combate à pobreza e exclusão social, o apoio às famílias e à habitação e a promoção da empregabilidade.



Estão também previstas estratégias ligadas ao turismo e à promoção da comunicação e imagem do concelho enquanto destino turístico do valor ambiental e patri monial inquestionáveis.

No âmbito do Plano de Valorização da Biosfera, vão ser realizadas acções para promover e estimular a qualidade da informação das áreas de recepção dos visitantes, garantir a qualidade e manutenção dos trilhos pedestres e promover a comunicação e imagem do concelho enquanto destino turístico de valor ambiental e patrimonial.



O apoio à actividade associativa e aos agentes de desenvolvimento local continuarão a ter expressão orçamental no quadro das transferências e do apoio ao investimento, mas também no âmbito do apoio aos processos de qualificação e na promoção da igualdade e participação e do reforço da coesão social e territorial.

O Orçamento para o próximo ano prevê ainda alguns investimentos no âmbito da cooperação supra-municipal.

