Barcelos: Proximidade valoriza trabalho de educação dos jovens nas escolas rurais

José Manuel Fernandes enaltece resultados da Escola Básica Integrada de Vila Cova, em Barcelos.



O eurodeputado José Manuel Fernandes destacou hoje em Vila Cova, Barcelos, a importância do reconhecimento do excelente trabalho desenvolvido nas escolas nos meios rurais. “São os primeiros agentes promotores da coesão social e territorial”, destacou o eurodeputado, num convívio na Escola Básica Integrada de Vila Cova e que juntou professores e funcionários em época natalícia.



Aludindo aos resultados obtidos pela escola - que lidera o ranking nacional ao nível do índice de promoção do sucesso -, José Manuel Fernandes sublinhou a satisfação por ver reconhecida a excelência do trabalho de todos os agentes desta comunidade escolar.



O trabalho de proximidade e do humanismo no processo de aprendizagem foram destacados por José Manuel Fernandes para o sucesso da escola, onde reconheceu um ambiente de alegria, satisfação e orgulho nas pessoas que ali trabalham e diariamente convivem com centenas de alunos, desde o primeiro ciclo até ao secundário.



“É visível o brilho nos olhos em cada um de vós, neste ambiente de proximidade e grande comprometimento com a escola”, frisou José Manuel Fernandes, numa iniciativa que contou com as presenças da vice-presidente da Câmara de Barcelos, Armandina Saleiro, e do vereador Mário Constantino.



O eurodeputado enalteceu ainda o trabalho de excelência dos professores, muitas vezes injustiçados pelo não reconhecimento, por parte dos sucessivos governos, da mais valia e importância do seu papel na construção de uma sociedade mais desenvolvida, inclusiva e capaz.

Num convívio em que foi servido arroz de pica-no-chão ao almoço, o diretor da escola, Alberto Rodrigues, fez questão de elogiar e incentivar o trabalho de José Manuel Fernandes no Parlamento Europeu para a valorização das tradições no Parlamento Europeu.



Alberto Rodrigues assegurou o compromisso da comunidade escolar na dedicação e no trabalho para o sucesso dos alunos, mas recusou qualquer preocupação com os resultados dos rankings nacionais. Embora salvaguardasse a confiança de que a escola se manterá nos lugares cimeiros, por ter conhecimento do nível de qualidade do trabalho que continuará a ser desenvolvido.

A Escola Básica Integrada de Vila Cova lidera o ranking nacional do índice de promoção do sucesso dos alunos - que se destina a premiar o trabalho das escolas nos contextos sociais mais complicados, , cruzando a avaliação externa dos alunos com a avaliação interna, tendo em conta outro tipo de fatores como a evolução dos alunos e a taxa de retenção. Este indicador analisa a evolução de alunos com caraterísticas semelhantes nas diferentes escolas, tendo por base as classificações obtidas nas provas do 9.º ano.



Também nas novas tecnologias a EBI de Vila Cova tem-se destacado, desenvolvendo o projeto de Escola Virtual, que já valeu dois prémios - um de 15 mil euros da Fundação Calouste Gulbenkian e outro de 20 mil euros do Montepio -, que vão permitir a instalação da Sala do Futuro, que está em construção e funcionará num modelo de ensino interativo e digital.



