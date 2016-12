Município de Esposende investe 180 mil euros para melhorar escoamento de águas pluviais

Num investimento de 180 800 euros, a Câmara Municipal de Esposende está a proceder à Beneficiação da Rede de Drenagem de Águas Pluviais e à Reabilitação das Passagens Hidráulicas do concelho, duas relevantes empreitadas que visam a resolução de problemas muito específicos em várias freguesias.



Totalmente suportadas financeiramente pelo Município, estas empreitadas compreendem várias medidas de gestão, conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas, bem como da rede de drenagem de águas pluviais, e visam contribuir decisivamente para a melhoria da qualidade de vida das populações afetadas em situações de grande pluviosidade.



O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, sublinha que, “estas intervenções revestem-se da maior importância, porque irão resolver um conjunto de problemas que subsistiam em alguns pontos específicos do nosso concelho, abrangendo várias freguesias”. O Autarca nota que, relativamente a problemas associados à rede de águas pluviais, “temos vindo a encontrar e a executar soluções para cada um dos casos, contribuindo, assim, para mitigar os efeitos da forte pluviosidade”.



Tendo como suporte técnico o Plano da Rede Hídrica do Município de Esposende, documento elaborado pela equipa da empresa municipal Esposende Ambiente onde se destaca a avaliação dos pontos problemáticos, a capacidade estrutural e o desempenho atual da rede hídrica e da rede de drenagem de águas pluviais no concelho, e considerando também toda a informação e ocorrências comunicadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, por munícipes e pelas Juntas de Freguesia, foi desenvolvido um conjunto de projetos visando a resolução de vários problemas identificados nesse contexto e avaliados como merecedores de intervenção.



Na primeira fase do projeto de Beneficiação da Rede de Drenagem de Águas Pluviais do Concelho, as soluções passam, na sua maioria, pela ligação e/ou prolongamento das redes existentes, com execução de sarjetas para recolha de água nas zonas de acumulação e a sua ligação a sarjetas e/ou caixas de visita ou, ainda, à ampliação de rede de drenagem principal. Existe m também situações em que realizará apenas a substituição de acessórios danificados.



A intervenção será, assim, essencialmente ao nível da rede de drenagem de águas residuais pluviais objeto do estudo, e implicará, em alguns casos, a substituição de outras redes existentes em situações inevitáveis de cruzamento, já que os problemas pontuais existentes na rede de drenagem de águas pluviais se encontram, na sua maioria, em arruamentos infraestruturados com rede de abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais.



Esta empreitada tem um custo global previsto na ordem dos 134 000 euros e incide em vários pontos do concelho, nomeadamente na Rua do Alvre, em Antas, na Rua do Ramalde, em Forjães, na Travessa do Cruzeiro e na Estrada Real, em Mar, na Rua Senhor dos Aflitos, em Curvos, na Rua da Roxa, em Palmeira de Faro, na Rua de S. Miguel e na Estrada Real, em Marinhas, na Rua 25 de Abril e Transversais à Rua Comendador Rodrigo Leite, em Gandra, na Rua Padre João José Gonçalves, em Rio Tinto, na Rua Amadores Teatrais Fangueiros, em Fão, na Rua da Agra, em Fonte Boa, na EN103-1 junto à Cooperativa Agrícola, em Esposende, e no Beco Bairro da Fonte, em Apúlia.



Com um valor global de investimento de cerca de 46 000 euros, o projeto de Reabilitação de Passagens Hidráulicas da Rede Hídrica do Concelho enquadra-se essencialmente no âmbito das ações de limpeza e desobstrução dos alvéolos das linhas de água, de forma a garantir condições de escoamento dos caudais em situações hidrológicas normais ou extremas, a reabilitação de linhas de água degradadas e das zonas ribeirinhas, considerando ainda a requalificação e redimensionamento das estruturas existentes face às necessidades atuais e futuras das freguesias em causa.



Esta empreitada contempla a Linha de Água da Fonte de Santães, na Rua da Ribeira, em Gemeses, o Ribeiro da Redonda, na EN13 Poente, em Marinhas, o Ribeiro do Forno no Caminho Pedonal entre a Rua da Pêga e a Rua 15 de Agosto, igualmente em Marinhas, o Ribeiro Fonte da Senhora, na Rua do Campinho, e o Rio Preto, na Rua do Furado, ambos em Apúlia.



