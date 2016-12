Monção: colocação de gradeamento na Avenida D. Afonso III

Instalação de proteção tem como finalidade garantir maior segurança aos peões que transitam naquela zona.



Um gradeamento de proteção de peões está a ser colocado no passeio da Avenida D. Afonso III, junto à rotunda de acesso ao Centro Coordenador de Transportes, garantindo continuidade a estrutura semelhante instalad a em finais de julho.



O gradeamento, executado em ferro com tratamento para evitar a ferrugem e um comprimento de 63 metros, cumpre as solicitações dos munícipes e assegura maior segurança às pessoas que, sozinhas ou em grupo, tem por hábito caminhar ou correr naquela zona.



