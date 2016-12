Município de Arcos de Valdevez e Resulima incentivam a reciclar

O Município tem realizado esforços no sentido de promover a redução da produção de resíduos, bem como incentivar a adesão dos munícipes aos sistemas de deposição seletiva e reciclagem.

Neste sentido, em parceria com a Resulima, estão a ser promovidas, ações de sensibilização para a importância da reciclagem, com a distribuição de “ecobags” através de contactos efetuados com os munícipes.



Esta campanha arrancou na zona urbana do Concelho, sendo objetivo continuar a contribuir para que, em cada lar, possa haver recipientes adequados para a separação de resíduos, uma vez que a falta dos mesmos é um dos argumentos mais usados por quem não faz essa separação.

Com esta campanha pretende-se que a reciclagem e a separação de resíduos seja um gesto acessível e facilitado para as pessoas. De igual modo é intenção do Município proporcionar as condições necessárias para que um número cada vez maior de arcuenses possa separar os seus resíduos de embalagem, encaminhando-os para recicla gem.



O Município através desta e de outras iniciativas, como sendo a colocação de autocolantes informativos nos contentores alertando para o adequado comportamento que cada munícipe deve ter aquando da colocação do lixo doméstico nos contentores que integram a rede de recolha municipal; a recolha de monstros ou, até, dos óleos alimentares, tenta garantir uma maior salubridade dos espaços públicos, bem como contribuir para um melhor Ambiente e para melhorias muito significativas na nossa qualidade de vida.



De salientar que a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez tem investido para que a rede de recolha de resíduos esteja acessível a toda a população do concelho, através do reforço da colocação de contentores de recolha em várias localidades. Com estes investimentos pode-se afirmar que a população dispõe das infraestruturas necessárias para assegurar uma correta deposição de resíduos, contribuindo para um ambiente mais acolhedor.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

