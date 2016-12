Caminha: Câmara assume gestão cultural do Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora

A Câmara Municipal assume, a partir do próximo mês de janeiro, a gestão cultural do Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora. O protocolo entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora para a utilização do equipamento foi ontem aprovado e assegura também uma verba mensal, que permitirá à Associação garantir o pagamento das obrigações assumidas com as obras.



O excelente entendimento entre o Município e a Associação Humanitária permitiu mais uma vez chegar a bom porto. O objetivo principal do protocolo é a cedência de utilização do Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora ao Município de Caminha, para que possam ser realizadas atividades sociais e culturais, e ao mesmo tempo apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora no que concerne à manutenção do referido equipamento.

“Esta proposta é fundamental para a sustentação financeira dos Bombeiros, para suporte do pagamento das obrigações assumidas com a reabilitação do Cineteatro e para fomento da programação cultural em Vila Praia de Âncora e no concelho de Caminha”, defende Miguel Alves.

Nos termos do documento, a Câmara assume a gestão cultural, o que implica a definição da linha programática, contratação, divulgação, promoção e procedimentos em geral. A Câmara responsabiliza-se também pelo pagamento de todas as despesas relativas a energia, água, limpeza, manutenção e recursos humanos, pagando ainda à Associação Humanitária, mensalmente, a quantia de mil euros.

O protocolo tem a duração de dez anos, com início em janeiro de 2017, sendo automaticamente renovável se as partes assim o entenderem.

A recuperação deste equipamento, no qual a Câmara e a Associação de Bombeiros se envolveram em conjunto, em franca cooperação, dará um novo fôlego à cultura de Vila Praia de Âncora. Há também uma componente emocional, de ligação da população ao seu Cineteatro, ao mesmo tempo que fica colmatada uma lacuna, porque a Vila terá agora um espaço coberto, moderno, com todas as condições para receber eventos, em qualquer altura do ano.



“A Câmara reconhece a excelência do trabalho da direção do Bombeiros de Vila Praia de Âncora e, neste contexto, resolvemos as dividas e as trapalhadas do passado, subscrevemos um protocolo com a Associação que permite estabilizar a receita dos Bombeiros (de Vila Praia de Âncora e de Caminha)”, diz o presidente da Câmara.



Depois de cerca de duas décadas encerrado, o Cine Teatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora abre as suas portas, completamente remodelado, no próximo dia 7 de janeiro. A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, estará presente na sessão solene. À noite, o palco recebe um grande espetáculo. António Zambujo será o protagonista de um concerto solidário, cujo valor da bilheteira, esgotada nos dois primeiros dias de venda dos bilhetes, reverte para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora.



