Campanha de Recolha de Brinquedos na UMinho bate recorde!

autor Redacção num. de artigos 30434

Campanha angariou 2293 Brinquedos entre os quais cerca 50 brinquedos eletrónicos para serem adaptados e entregues a crianças com necessidades especiais



O Complexo Desportivo da UMinho em Gualtar foi hoje, dia 22 de dezembro, pelas 11h00, palco da cerimónia de entrega dos brinquedos recolhidos na Campanha “OFERECE e faz uma criança feliz!’’, que decorreu nos Complexos Desportivos da UMinho e na Sociedade Martins Sarmento em Guimarães, entre 14 novembro e 18 de dezembro. A iniciativa que se realiza desde 2008 bateu este ano todos os recordes ao ter conseguido arrecadar 2293 brinquedos novos ou em bom estado e que vão certamente concretizar os desejos das muitas crianças apoiadas.



Deste número, cerca de 50 brinquedos eletrónicos foram selecionados para serem adaptados para crianças com necessidades especiais as quais receberam os brinquedos nos passados dias 15 e 16 de dezembro.



A sessão de entrega contou com a presença do Administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho (SASUM), Carlos Silva, do Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), Bruno Alcaide e da representante da SalusLive, Raquel Cunha. Para além destes, e como não poderia deixar de ser, estiveram também os representantes das Instituições apoiadas.



Ao todo, desde 2008 a Campanha de Recolha de Brinquedos na UMinho já arrecadou 12 250 brinquedos, destes, e desde o inicio da cooperação com o Núcleo de Robótica do Departamento de Eletrónica Industrial da UMinho e com a SalusLive em 2015, já foram selecionados 71 brinquedos eletrónicos para adaptação.



Este ano, para além das instituições apoiadas da região, Fraterna - Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social, Guimarães; a Associação Teatro e Construção de Famalicão; a Cáritas de Braga; Sinergia - Centro Jovem S. Adrião, Braga; e Cruz Vermelha Portuguesa de Braga, a Campanha apoiou também um Projeto de Voluntariado em Cabo Verde “Atelier dos Pikis”, que será levado a cabo no Centro Enfermeiro Lindo, um centro de dia que acolhe 45 crianças e encontra-se no coração da ilha de Santiago, na cidade de Pedra Badejo.



“Este é um ano especial em termos de oferta de brinquedos, batemos todos os recordes” começou por revelar Carlos Silva, Administrador dos SASUM, sublinhando sobretudo os seus d estinatários e mais especificamente os destinatários dos brinquedos eletrónicos adaptados e as crianças de Cabo Verde.



Para o Administrador dos SASUM, este tipo de Campanhas são “um trabalho importante para a sociedade” salientando que “é importante tentar incutir nos estudantes os valores da solidariedade, é importante formar as pessoas para a ajuda ao próximo” disse.



Carlos Silva agradeceu ainda a todos os que contribuíram e colaboraram com a Campanha, referindo que estas cerimónias servem também para as pessoas terem um feedback, para receberem “um balanço da sua contribuição” e verem que vale apena continuarem a ser solidárias.



Bruno Alcaide destacou a grande quantidade de brinquedos arrecadados, referindo que o seu sucesso se deve “ao esforço que envolve da Academia, mas também à população externa que não ficou indiferente à Campanha”. O dirigente associativo afirmou a sua satisfação com os resultados conseguidos, afirmando que “ficamos muito felizes por poder ajudar tantas crianças”.



Raquel Cunha destacou sobretudo o esforço feito pelo Núcleo de Robótica da UMinho que de “forma voluntária trabalharam muito durante a semana de adaptação dos brinquedos”, sublinhando que o sucesso na recolha de brinquedos eletrónicos se deve à colaboração com os SASUM e a AAUM, pois anteriormente conseguiam um número muito reduzido de brinquedos “esta parceria veio dar outra força ao projeto” disse.



Exemplificando como era feita a adaptação, a responsável da SalusLive afirmou que estes brinquedos adaptados “vêm dar autonomia às crianças para conseguirem interagir sozinhas com os brinquedos. Isto aumenta a autoestima destas crianças” disse.



As instituições apoiadas com brinquedos adaptados foram: a Unidade de multideficiência de Vizela, a Unidade de multideficiência da Póvoa de Lanhoso, a Unidade de Autismo de Famalicão e a Unidade de Autismo de Barcelos.



Este ano a solidariedade superou as expectativas e por isso, todos, alunos, funcionários docentes e não docentes da UMinho, muitas pessoas externas à Universidade e ainda a Creche e Jardim de Infância Albano Coelho Lima de Guimarães estão de parabéns pois vão fazer muitas e muitas crianças felizes, vão proporcionar muitos e muitos sorrisos.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas