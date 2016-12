JS/Braga reforça presença nos órgãos nacionais

Cerca de 70 delegados da Federação Distrital de Braga da Juventude Socialista (JS) marcaram presença no XX Congresso Nacional da Juventude Socialista, que decorreu entre os dias 16 e 18 deste mês, na Póvoa de Varzim.

O encontro serviu para a Distrital de Braga da JS reforçar a reforçar a presença nos orgãos nacionais dos jovens socialistas, elegendo 13 membros efectivos para a Comissão Nacional, 4 membros no secretariado nacional e, ainda, nos órgãos do PS, 3 representantes na Comissão Nacional e 2 na Comissão Política.



Para os jovens do Distrito de Braga este é um reconhecimento do trabalho que a estrutura tem vindo a desenvolver, mormente de há um 1 ano a esta parte, desde que tomou posse a nova equipa federativa,

Na intervenção que fez no congresso, o presidente da Distrital de Baga da JS, Jos é Litra, notou que “são momentos como os que se viveram neste congresso, com uma enorme participação, entusiasmo e determinação, que levam os dirigentes e militantes da JS a afirmar, cada vez com maior convicção, que a JS é, de facto, a maior e mais determinante organização política de juventude em Portugal”.



O dirigente da JS Braga afirmou ainda que “o João Torres (presidente da JS nacional) hoje abandona a liderança da JS, mas deixa ficar um brilhante legado do qual todos os jovens socialistas se orgulharão, sendo o reflexo de quem liderou, durante 4 anos, com uma superior inteligência os destinos da estrutura, onde sempre se bateu por um país cada vez mais democrático, um Portugal cada vez mais desenvolvido, mais equilibrado e mais justo”, sublinhou o líder da Distrital de Braga da JS.

