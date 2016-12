Município de Braga assegura refeições todo o ano

O executivo municipal de Braga é chamado a apreciar e a votar, na sua próxima reunião quinzenal agendada para segunda-feira, o reforço dos apoios educativos ao nível das refeições esco- lares.

A proposta, submetida pela vereadora da Educação Lídia Brás Dias, dá conta de um investimento total de 177.805 euros para apoiar os 3480 alunos inscritos.

O apoio ao nível das refeições escolares - no valor de cinco euros mensais por aluno - destina-se a alunos cujo agregado familiar está inserido nos escalões A ou B, abarcando o 1.º ciclo do ensino básico e a educação pré-escolar.

Este apoio repete-se pelo segundo ano lectivo consecutivo.



O município de Braga estende os apoios aos períodos de interrupção lectiva, reconhecendo que “as dificuldades destas famílias em suportar as despesas com a alimentação dos seus filhos é ainda mais visível no período de interrupção lectiva” quando as crianças ficam, em casa ou têm que suportar integralmente o custo das refeições.

Neste contexto, a proposta prevê um apoio de dois euros para os alunos com escalão A e de 1,27 euros para os alunos com escalão B, através de acordos com as entidades comparticipadas ou “aquelas que, no terreno possam responder” às crianças de agregados desfavorecidos.



Este apoio será disponibilizado pelo município nas interrupções do Natal, Carnaval e Páscoa e nos períodos não lectivos de Junho e Setembro e ainda no mês de Julho.

O município de Braga assegura, assim, uma refeição por dia a todos os alunos que dela necessitem, durante quase todo o ano.

Este apoio nos períodos não lectivos implica uma inscrição prévia e específica por parte das famílias.

Os apoios são pagos às entidades que garantem o serviço de refeição, a maioria juntas de freguesia, mas também associações de pais; Associação Cultural e Social S. Pedro de Merelim; Conservatório de Música Calouste Gulbenkian e a Empresa Municipal de Habitação de Braga.

