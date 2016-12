NIC de Viana do Castelo aborda viatura com droga

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viana do Castelo, deteve, anteontem, em S. Romão do Neiva, concelho de Viana do Castelo, um homem, de 19 anos, e uma mulher, de 50 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes.

As detenções ocorreram após uma abordagem à viatura em que os suspeitos seguiam, revelou a GNR em comunicado.



Aos suspeitos, o NIC do Viana do Castelo apreendeu haxixe suficiente para 57 doses individuais e cocaína para outras 25 doses.

Os dois detidos, que já têm antecedentes criminais por crimes contra o património, foram sujeitos a termo de identidade e residência (TIR) e foram notificados para comparecerem, ontem, no Tribunal.

Desconhece-se se o Tribunal de Viana do Castelo aplicou outra medida de coacção aos dois suspeitos.

