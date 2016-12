José Araújo, “autarca próximo das pessoas”

José Araújo, ex-presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro e ex-governador civil de Braga, faleceu ontem, com 85 anos, vítima de doença prolongada. Presidente de Câmara de 1976 a 1985 e de 1989 a 2005, este autarca social democrata foi considerado por muitos como “exemplo da causa da cidadania pela sua vida que constitui uma referência para Terras de Bouro”.



O socialista Fernando Moniz que lhe sucedeu, em 2005, no cargo de representante do Governo no distrito de Braga, considerou José Araújo um “autarca próximo das pessoas, elegante e solidário no saber ultrapassar as fronteiras político-partidárias”, um modelo a seguir num tempo em que os “políticos não podem ser uma penhora ou encargo para o país, mas um bem ao seu serviço”.

O historiador terrabourense José Viriato Capela reconheceu em José Araújo “a paixão pela História, apesar, ou certamente por causa da sua formação em Ciência s Jurídicas”.



Em 2010, José Araújo publicou ‘Terras de Bouro - Cem Anos de Adversidades’. No lançamento dessa sua última obra, Viriato Capela destacou que a acção de José Araújo como presidente da câmara foi desempenhada “mais no contexto da resolução de problemas da terra, da aproximação e apaziguamento dos vizinhos e exercício de justiça distributiva feita no acordo das vivências e tradições locais, a que se mantinha irredutivelmente fiel, do que na aplicação da ordem político-administrativa vinda do exterior, a que faltasse o consenso local”.



Foi sempre, enquanto autarca, uma voz incómoda para o poder central.

Hoje, às 10h00, na Igreja do Carmo, em Braga, é celebrada missa em memória de José Araújo, prosseguindo as cerimónias fúnebres às 12h00, na sede do concelho de Terras de Bouro, com missa na Igreja Matriz e cortejo fúnebre até ao cemitério de Moimenta-a-Nova, onde fica sepultado.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários