Cabeceiras de Basto: Presidente da Câmara visitou instituições do concelho

O Presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, visitou esta semana diversas instituições sociais do nosso concelho onde desejou um Bom Natal e um Novo Ano de 2017 a todos os idosos, crianças e funcionários dos estabelecimentos por onde passou.



O edil e os vereadores que o acompanharam foram recebidos pelos dirigentes das instituições, designadamente Lar do Centro Social de Bucos, Lar Dr. Manuel Fraga e Unidade de Cuidados Continuados Dr. Francisco Meireles da Santa Casa da Misericórdia de Cabeceiras de Basto, Lar e Creche da ARCA - Associação Recreativa e Cultural de Arco de Baúlhe, Centro de Dia da ADIB - Associação Dinamizadora dos Interesses de Basto, Lar e Creche do Centro Social da Paróquia de Cavês e a Fundação AJ Gomes da Cunha.

Visitaram também a Creche e Jardim de Infância do Centro Social de Cabeceiras de Basto e a Unidade Pública de Internamento e Convalescença de Cabece iras de Basto.



Durante a semana passada e ainda esta semana, o presidente da Câmara participou nas festas de Natal das escolas e jardins de infâncias, dos espaços de convívio e lazer, bem como nas iniciativas natalícias promovidas pelas Juntas de Freguesia. A convite de algumas associações, o presidente Câmara passou também pelas festas de Natal que a mesmas organizaram, desejando a todos um Feliz Natal e sucessos para 2017.



O presidente da Câmara levou a todos um abraço de amizade, reconhecendo o valioso trabalho desenvolvidos pelas diferentes instituições concelhias na promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, enaltecendo o trabalho empenhado e dedicado dos dirigentes e dos colaboradores, incentivando-os a continuar a trabalhar em prol do bem comum porque a solidariedade é um dos valores mais importantes da vivência em comunidade.



*** Nota da C.M. de Cabeceiras de Basto ***

