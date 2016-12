Município de Esposende renova certificação do sistema de qualidade

O Município de Esposende viu, mais uma vez, reconhecido o seu Sistema de Gestão da Qualidade, atestando a excelência dos serviços que procura prestar aos cidadãos. “Apesar de um conjunto de condicionantes e da escassez de recursos humanos, o município tem sido um exemplo a este nível e deve estar orgulhoso do trabalho que desenvolve”, defendeu o presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira.

De há vários anos a esta parte, o Município de Esposende tem vindo a implementar um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a norma ISO 9001, norma internacional que orienta para a adopção das melhores práticas de gestão das organizações.

O presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, refere ainda que “a manutenção da certificação, ano após ano, é sinal de que este é o caminho a seguir, na certeza de que é sempre possível melhorar”.

Este sistema, que engloba a totalidade dos serviços e actividades municipais, procura a definição e normalização de procedi- mentos, tanto a nível interno como na prestação do serviço ao cidadão, promovendo a competitividad e e a sustentabilidade, pelo cumprimento dos requisitos estatutários, legais e regulamentares aplicáveis aos serviços.

Uma das práticas subjacentes a este sistema tem por base a organização das actividades por processos, que são continuamente monitorizados com base em indicadores predefinidos, no sentido de que, sempre que se identificam desvios, são desencadeadas acções com vista à melhoria contínua da prestação dos serviços.

Em simultâneo, a implementação de um sistema desta natureza tem permitido ao Município de Esposende a interiorização de uma cultura de permanente melhoria, que visa a modernização administrativa, a simplificação de circuitos e tarefas com vista a um aumento da eficiência, eficácia e ética nos procedimentos.

No encerramento da auditoria, o representante da APCER salientou o empenho do Município de Esposende e dos seus colaboradores na implementação deste processo. E aquele responsável foi mais longe. “Apesar de existirem aspectos de possível melhoraria, foi notória a evolução deste processo no Município de Esposende”, pode ler-se ainda no comunicado enviada pelo município.

