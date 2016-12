Famalicão: Parque incentiva uso do transporte público

O novo parque de estacionamento intermodal que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão criou junto à Estação Ferroviária da cidade, para incentivar a utilização de transportes públicos, é já um caso de sucesso absoluto e está a contribuir para uma maior adesão dos famalicenses aos transportes colectivos, muito particularmente ao comboio.

Localizado na zona poente da cidade, junto à estação ferroviária, o novo espaço está com uma utilização diária próximo dos 100%, sendo que, do volume total de utilizadores, média de uma centena por dia, mais de 90% não paga por deixar a sua viatura por várias horas num parque de estacionamento vigiado e de acesso controlado.

Significa isto que, na hora de levantar a viatura, a esmagadora maioria dos utilizadores faz prova, através da apresentação de bilhete de viagem válido de comboio, que utilizou o Parque de Estacionamento como uma plataforma intermodal e por isso não paga.

Recorde-se que o Parque de Estacionamento da Estação foi inaugurado no Dia Europeu sem Carros tendo como objectivo facilitar a utilização dos transportes públicos.

O Parque da Estação tem uma capacidade para 70 lugares é vigiado por funcionários do município e disponibiliza espaço gratuito para estacionamento de bicicletas. O horário de funcionamento é entre as cinco horas da manhã e as duas da madrugada, sendo ajustado aos horários dos transportes colectivos. Além disso, o parque serve os utilizadores do Voltas, o novo serviço de transporte urbano rodoviário para fomento da mobilidade das pessoas no interior da cidade que também foi lançado nesta quinta-feira. Uma das paragens do Voltas está localizada mesmo junto ao parque.



