Câmara de Ponte de Lima requalifica zona urbana de S. Gonçalo

A Câmara Municipal de Ponte de Lima vai investir cerca de 400 mil euros na requalificação da zona urbana de S. Gonçalo, em Arcozelo. A empreitada, com um prazo de execução de cinco meses numa área de um hectare, inclui a construção de passeios na estrada nacional, via que atravessa a freguesia e que se encontra actualmente desarticulada com a condição de porta de entrada da vila.

O projecto de requalificação da Zona Urbana de S. Gonçalo abrange um conjunto de artérias em avançado estado de degradação, estando prevista a remoção dos actuais materiais de revestimento dos pavimentos e posterior repavimentação com aplicação de materiais novos com o objectivo de criar melhores condições de circulação pedonal e automóvel, de vivência e usufruto pela população e visitantes.

À semelhança de recentes intervenções, propõe-se a redefinição do espaço público com a pavimentação total da área de intervenção, diferenciando os espaços de circulação pedonal e automóvel, a eliminação de barreiras arquitetónicas, a beneficiação das infraes truturas de drenagem de águas pluviais e de iluminação pública e a beneficiação da sinalética informativa e sinalização de trânsito.

A estrada nacional 101 é o principal acesso entre a A27 e o centro urbano e suporta diariamente uma carga de tráfego muito intensa. Devido ao estado desordenado em que se encontra, verificam-se inúmeros congestionamentos e situações de perigo, originados pelo estacionamento perpendicular à via, entrada e saída directa para a estrada em diversos pontos e também pela livre circulação de peões pelas bermas.

Com as obras agora apresentadas, pretende-se corrigir essas irregularidades, ordenar os processos de circulação, paragem e estacionamento, salvaguardando a protecção dos peões.

Trata-se de uma “intervenção de valorização de um espaço público, onde actualmente se registam alguns problemas urbanos que necessitam ser resolvidos, de modo a satisfazer as necessidades dos seus habitantes e visitantes”, disse o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Victor Mendes.



