“Foi uma semana muito divertida”

Fazer sabonetes, brincar com fogo ou apreciar uma experiência com fumo. Foi na Oficina da Ciência, que os mais novos, que participaram no programa de férias de Natal do Mosteiro de Tibães, terminaram uma semana “muito divertida”. “Faz todo o sentido continuar nesta lógica de programa de férias, nas pausas lectivas, porque as iniciativas têm um carácter muito lúdico e os mais novos aprendem, brincando, não perdendo o espírito de férias e de brincadeira”, explicou a directora do Mosteiro de Tibães, Lurdes Rufino.

Nestas férias, os mais pequenos participaram em duas oficinas com palhaços, fizeram vários jogos de descoberta e sobre- vivência na cerca, assistiram à encenação do conto de Natal, inspirado no ‘Conto de Natal’ de Sophia de Mello Breyner Andresen e ainda conheceram alguns contos de Natal com a ajuda de um professor da Universidade do Minho. “Muitas das actividades foram abertas à comunidade em geral e muitas as instituições aproveitaram a oportunidade para participar”, contou a directora.

Lília Cunha, do Laboratório da Li, já tem uma parceria com o Mosteiro de Tibães na realização da ‘Noite das Trevas’. “A experiência tem corrido tão bem, que surgiu a oportunidade de organizar esta Oficina de Ciência aliada ao meio ambiente. “O objectivo desta oficina é que os mais novos percebam como as plantas produzem os óleos essenciais para depois fazermos sabonetes com essas essências. Aqui é importante, os mais novos perceberem que algumas plantas são importantes também para fazer fogo. Há plantas que são usadas no teatro e no cinema para simular fogo sem queimar os cenários”, explicou Lília Cunha. E esta responsável foi mais longe: “como vamos falar do metabolismo primário e secundário das plantas, e um dos elementos é o dióxido de carbono, vamos brincar com o dióxido de carbono e fazer uma experiência com fumo e os mais novos adoram estas actividades”.

Para Lília Cunha “a aprendizagem informal é cada vez mais importante e é tão ou mais vinculativa que a aprendizagem formal”.

Para alguns pequenos foi a primeira experiência no Mosteiro de Tibães, mas outros já costumam participam em actividades naquele espaço. Mas todos foram unânimes: “Foi uma semana muito divertida”.

Maria Lopes, João Pedro, Rui Rodrigues, as irmãs Catarina e Matilde Fernandes e os irmãos Lia e Francisco Santos fizeram um balanço “muito positivo” desta semana no mosteiro. Todos eles esperam repetir a experiência. “Fizemos muitos amigos, aprendemos coisas muito divertidas”, contaram os pequenos, que adoraram a Oficina de Ciência.

