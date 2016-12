Nogueira, Fraião e Lamaçães: Convívio de Natal envolveu comunidade

autor Redacção num. de artigos 30463

O pavilhão gimnodesportivo de Lamaçães acolheu mais de duas centenas de pessoas no habitual convívio de Natal organizado pela Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães. Este evento preparado especialmente para a população sénior da freguesia teve como objectivo fortalecer os laços de amizade entre a população. A iniciativa teve ainda uma componente solidária com a recolha de bens alimentares.

Cerca de 220 pessoas participaram no almoço de Natal preparado pela autarquia local, que foi antecedido pela celebração de uma eucaristia.

“Tal como tem acontecido nos últimos anos, a população sénior está hoje reunida para viver mais um convívio de Natal. Temos trabalhado intensamente no estreitar de relações entre a população e pensamo s que o sucesso destas actividades deve-se um pouco ao trabalho de proximidade continuado que temos vindo a desenvolver”, explicou Goreti Machado, presidente da Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães.

Os participantes corresponderam positivamente ao apelo solidário lançado pela junta, contribuindo com vários bens alimen- tares. Durante os próximos dias serão distribuídos cabazes de Natal por várias famílias carenciadas da freguesia.

O almoço de Natal, que ambiciona ser o mais inclusivo quanto possível, foi bastante animado. Não faltou a música popular e os doces de Natal. Esta actividade marca o aproximar do final do ano, ocasião que serve para a autarquia local desejar a toda a população um santo Natal e um próspero ano novo.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas