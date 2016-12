Ponte de Lima aprova candidatura ao projecto Terra-Reabilitar

A Câmara Municipal de Ponte de Lima aprovou mais uma candidatura ao programa Terra-Reabilitar. O projeto Terra-Reabilitar constitui um incentivo à recuperação do edificado que esteja em mau estado de conservação sito no Centro Histórico e áreas classificadas.



Com a implementação deste projeto, o Executivo Municipal pretende travar a tendência de degradação sistemática dos edifícios do Centro Histórico, pois quanto melhores forem as condições de habitabilidade e segurança, maior é a possibilidade de que este venha a ser ocupado.

O Terra-Reabilitar apoia técnica e financeiramente os proprietários de edifícios em mau estado de conservação na elaboração de projetos, promovendo a reabilitação urbana através da recuperação dos edifícios para fins habitacionais/comerciais/múltiplos.



A candidatura aprovada pelo Executivo Municipal refere-se a um edifício localizado na rua General Norton de Matos/Largo da Lapa. O interessado pretende recuperar e beneficiar o referido imóvel de condições de habitabilidade, solicitando apoio ao nível dos projetos de arquitetura e especialidades e isenção de pagamento pela emissão das licenças municipais que sejam devidas conforme o disposto no Regulamento Municipal de Edificações do Concelho de Ponte de Lima.



*** Nota da C.M. de Ponte de Lima ***

